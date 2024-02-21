وزير داخلية إيطاليا: نعمل على تعزيز العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا وتونس لبلدان المنشأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي أن سلطات بلاده تعمل في مجال التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية، على “تعزيز عمليات العودة الطوعية من ليبيا وتونس إلى بلدان المنشأ، بالتعاون مع أهم المنظمات الإنسانية”.

وأضاف الوزير، مخاطبا الأربعاء مجلس النواب “نعمل أيضًا على التأثير على الأسباب الجذرية التي تغذي تدفقات الهجرة، بحفز دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدان المغادرة على المستوى الدولي والتخطيط لاستثمارات واسعة النطاق على المدى المتوسط ​​والطويل، والتي يمكن تحقيقها بشكل فعال ضمن خطة ماتي، وفقًا لتوجيهات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني”.