بوريل: مجموعة العشرين منتدى رئيسي لمعالجة التحديات العالمية المعقدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن “مجموعة العشرين تظل منتدى رئيسيا لمعالجة التحديات العالمية المعقدة التي نواجهها اليوم والتي تتطلب حلولا مشتركة”.

وجاء ذلك في منشور لمنسق الدبلوماسية الأوروبية على منصة (إكس) لدى وصوله إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في اجتماع وزارة خارجية دول المجموعة تحت رئاسة البرازيل.

وأضاف بوريل، التي تستمر زيارته إلى يوم غد الخميس حسبما أعلنت المفوضية في وقت سابق، “بينما يرى العالم المواجهة والتصعيد، يتعين علينا أن نظهر أن التعددية تنجح في أوقات الأزمات”.