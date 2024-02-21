السفارة الروسية بعد استدعاء إيطاليا لرئيس البعثة: وفاة نافالني شأن داخلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال سفير الاتحاد الروسي لدى جمهورية إيطاليا، أليكسي بارامونوف إن وفاة المعارض أليكسي نافالني هي “شأن روسي داخلي” والتحقيقات اللازمة جارية “للتعرف على الأسباب الحقيقية للحادث”، وذلك لدى استدعائه في وقت سابق من اليوم الأربعاء من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، حسبما نقلت عنه مذكرة صدرت عن السفارة الروسية في روما.

ووصفت المذكرة، “محاولات الدول الغربية استغلال وفاة نافالني” بأنها “غير مقبولة”.

وتحدثت المذكرة عن “تقييمات متحيزة سياسيا” أعربت عنها وزارة الخارجية الإيطالية للسفير الروسي “تتعلق بالوضع السياسي الداخلي لروسيا وتتماشى مع تلك القراءة الجزئية للحقائق المناهضة لروسيا المتفق عليها على مستوى الدول الغربية”.

وأضافت “تم التأكيد أيضًا على أن محاولات الدول الغربية لاستغلال وفاة نافالني سياسيًا وكذلك صياغة اتهامات من مختلف الأنواع ضد موسكو، والتي تثير بشكل مصطنع انتقادات وعداء تجاه السلطات الروسية ومشاعر عامة ضد الاتحاد الروسي، هي غير مجدية وغير مقبولة من جميع وجهات النظر”.