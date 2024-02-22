إيطاليا بصدد توقيع اتفاقية تعاون أمني “غير ملزمة” مع أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حكومة بلاده بصدد توقيع اتفاقية بمجال التعاون الأمني مع أوكرانيا.

وقال تاياني، خلال جلسة استماع مشتركة الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والشؤون الخارجية والدفاع بالشيوخ، “لقد رأيت أنه من المهم والعاجل أن أبلغكم عن المفاوضات مع السلطات الأوكرانية لتوقيع اتفاقية تعاون أمني ثنائية، والتي توشك رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني على التوقيع عليها”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “اعتبر أنه من واجبي إبلاغ البرلمان مسبقا بالمضمون والجوانب المؤهلة للمناقشات الجارية، والتي نأمل أن نتمكن من تحقيقها في الأيام القليلة المقبلة”.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية قيد المناقشة “مثل تلك التي وقعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لن تكون ملزمة قانونا”، موضحا أنه “لا ينشأ عن نص الاتفاقية أي التزامات بموجب القانون الدولي أو التزامات مالية”، كما “لا توجد ضمانات تلقائية للدعم السياسي أو العسكري”.

وقال تاياني: “على غرار اتفاقيات شركائنا (مع كييف)، فإن اتفاقنا الثنائي لن يتطلب بالتالي تصديقا من البرلمان”.