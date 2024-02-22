تاياني: مستقبل أوكرانيا في الاسرة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “جانب آخر مهم” من الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا مع كييف وهو “دعم الإصلاحات في أوكرانيا”.

وشدد تاياني، خلال جلسة استماع مشتركة الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والشؤون الخارجية والدفاع بالشيوخ، على “إن مستقبل كييف يقع في الأسرة الأوروبية”، ولكن “لابد من إدارة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي برؤية سياسية، على أساس الجدارة والتقدم في الإصلاحات”.

ووفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير “بوتين قد أخطأ في حساباته”، كونه “قلل من تقدير تصميم الشعب الأوكراني ومؤسساته ووحدة ديمقراطياتنا”، والتي “تجلت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المجلس الأوروبي الأخير بشأن تمويل أداة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار”.

وقال إنها “نتيجة مهمة للغاية ولم تكن بديهية على الإطلاق ولعبت فيها إيطاليا دورًا حاسمًا”.

وأشار تاياني إلى أن “رئاستنا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ترغب في تعزيز رسائل الوحدة والتصميم لدعم كييف. وهو دعم سنستمر فيه في عام 2025، عندما نستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا”.