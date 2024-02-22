البرلمان الألباني يوافق على اتفاقية الهجرة مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرانا ـ أعلنت مصادر إعلامية ألبانية، أن برلمان بلادها وافق على اتفاق الخاص بالمهاجرين، الموقّع مع إيطاليا، وسط احتجاجات من جانب المعارضة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان.

وكتبت صحيفة (غازيتا شكيبتار) الألبانية، على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن “الاتفاق الذي ينص على نقل المهاجرين الذين أنقذتهم إيطاليا في المياه الدولية إلى مراكز في ألبانيا أثناء انتظار تدقيق طلبات اللجوء الخاصة بهم، حظي بالضوء الأخضر بأغلبية 77 من 140 صوتا”.

وأوضحت الصحيفة، أنه “بالإضافة إلى 74 نائبًا من الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إدي راما، فقد صوّت ثلاثة نواب من حزب العدالة والتكامل والوحدة لصالح القرار أيضاً”، وأشارت إلى أن ذلك على الرغم من “محاولة المعارضة تعطيل عملية التصويت باستخدام الصافرات”.

وخلصت (غازيتا شكيبتار) إلى القول إن “الخطوة الأخيرة للتصديق النهائي على الاتفاقية، تتطلب توقيع رئيس الجمهورية”، بايرم بيغاي.