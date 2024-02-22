فون دير لاين: 97% من الليثيوم المستخدم في الاتحاد الأوروبي يأتي من الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتها الافتتاحية في حوار (صناعة التكنولوجيا النظيفة)، إلى أن 97% من واردات الليثيوم الأوروبية تأتي من جمهورية الصين الشعبية.

وقالت فون دير لاين، وفق الكلمة التي بثتها المفوضية الأوروبية “لقد لاحظنا أن الصين، على مدى السنوات العشرين إلى الثلاثين الماضية، اشترت بشكل استراتيجي منجمًا تلو الآخر على مستوى العالم. إنهم يأخذون المواد الخام، ويتبعون إجراءات المعالجة في الصين، ومن ثم يحتكرون هذه المواد الخام”.

وأردفت “لنأخذ الليثيوم على سبيل المثال: 97% من الذي نستخدمه في الاتحاد الأوروبي يأتي من الصين. لذلك نحن نعتمد بشكل كامل على الصين في هذا الأمر”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي “ما نفعله الآن هو التحدث مع دول أخرى في العالم، مثل تشيلي على سبيل المثال، التي أبرمنا معها للتو اتفاقية بشأن الليثيوم لتنويع سلاسل التوريد حتى لا نواجه مرة أخرى وضعًا كما كان عليه الحال مع روسيا” بشأن النفط والغاز الطبيعي، من “اعتماد مفرط ومن ثمّ احتمال الابتزاز”.

وقالت مخاطبة الحضور: “لكم الحرية في النظر إلى سلاسل توريد قوية مختلفة ننشئها مع شركائنا، بحيث يكون لديكم أمان الوصول” إليها.