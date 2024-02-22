سياسي إيطالي: لتجنب الحرب مع روسيا علينا بناء دفاع أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب (التحرك) المحسوب على تيار الوسط، كارلو كاليندا، أن “وجود أوروبا على المحك”، في إشارة إلى التداعيات المحتملة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب كاليندا، وهو وزير سابق ومنشق عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، على مدونته الالكترونية “لأولئك الذين يقولون إنه يتعين علينا الاستسلام للرئيس الروسي بوتين من أجل السلام، أذكّرِهم أنه بهذا المنطق، الذي اتبعه الغرب بأكمله بشكل مذنب بعد ضم شبه جزيرة القرم، قام (بوتين) بالتحضير لغزو أوكرانيا”.

ولفت كاليندا، الذي أعلن عن زيارة كييف خلال الأيام القليلة القادمة، إلى أن الأوكرانيين “يقاتلون من أجلنا، فهم يبقون القوات الروسية بعيدة عن حلف شمال الأطلسي”، إلا أن “الوضع على الأرض في أوكرانيا صعب للغاية”، فبينما “تحول الاقتصاد الروسي بالكامل إلى اقتصاد حرب، لم يعد لدى أوروبا ذخيرة لإرسالها إلى الأوكرانيين”، أما “حزمة المساعدات الأمريكية فهي معلقة” في مجلس النواب الأمريكي “من قبل أتباع ترامب”.

وحسب كاليندا، فإنه “ينبغي أن نتفهم أن الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب مع روسيا هي بناء دفاع أوروبي مشترك في نهاية المطاف. للقيام بذلك، نحتاج إلى مفوض دفاع (أوروبي) ويجب أن نكون مستعدين لتحمل ديون مشتركة لتعزيز قدراتنا الحربية”.

وقال: “بهدوء ولكن بحزم، سنواصل (ككيان سياسي) دعم الحاجة لإعادة بناء جمهوريتنا الايطالية والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة. إنها ليست مهمة سهلة”، فـ”عمليا جميع الأطراف تبيع أوهاما للحصول على القبول… نحن لن نفعل ذلك. لدينا واجب أخلاقي في قول الحقيقة، مهما كانت مزعجة.”