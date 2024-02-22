منظمة إنسانية: 2023 الأسوأ للوفيات بالبحر المتوسط ​​وستزداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ نددت منظمة إنسانية بحقيقة أن عام 2023 كان الأسوأ من ناحية الوفيات في عرض البحر المتوسط، محذّرة من أنها ستزداد.

وقالت ماري ميشيل، خبيرة سياسات الهجرة بالفرع الإيطالي لمنظمة (Sos Humanity) الألمانية غير الحكومية، إن “عدداً كبيراً من الأشخاص قد غرقوا في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2023 مقارنة بالعام السابق”، مبينةً أنه “بدلاً من تعزيز قدرات الإنقاذ، تسببت الحكومة الإيطالية بتفاقم الكارثة الإنسانية على طريق الهجرة الأكثر فتكاً في العالم، معيقة نشاط منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية”.

وأضافت ميشيل، أنه “بعد مرور عام على دخول القانون الذي وافقت عليه حكومة ميلوني حيز التنفيذ، نشرت اليوم 22 منظمة غير حكومية من بينها أطباء بلا حدود، (Sea-Eye)، (Sea-Watch)، (SOS Humanity)، (SOS Mediterranee) و(United4Rescue) المشاركة بمهام الإنقاذ البحري، بياناً للفت الانتباه إلى تدهور أوضاع المهاجرين”.

وحثت الناشطة الإنسانية “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على احترام القانون البحري الدولي وحقوق الإنسان والتوقف عن إعاقة عملنا المنقذ للحياة في البحر الأبيض المتوسط”.

وقد أشارت المنظمات السالفة الذكر في بيانها، إلى أن “عام 2023 كان العام الأكثر دموية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2017، حيث غرق أو فقد خلاله 2500 شخص”.