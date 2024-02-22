متحدث أوروبي: مدفيديف بحاجة لاستشارة طبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تصريحات رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حول تقدم محتمل للقوات الروسية حتى عاصمة أوكرانيا كييف، تنم على أنه “يمكننا ببساطة أن نوصي ببعض الاستشارة والمساعدة العقلية”.

وأضاف، المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال المؤتمر الصحفي المعتاد في بروكسل “لكنني لست متأكدًا من أن الدولة الروسية مع المليارات التي تهدرها في حرب غير قانونية ضد أوكرانيا يمكنها في الواقع أن تستثمر شيئاً ما في الرعاية الاجتماعية والصحية لشعبها”.

وكان مدفيديف، لم يستبعد خلال حديثه مع عدد من وسائل الإعلام الروسية عما تصفها موسكو بـ”العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، إمكانية دخول القوات الروسية إلى كييف.