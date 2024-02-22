جمعيات سياحية لوزير داخلية إيطاليا: تسويف وعدم كفاءة لمنح جوازات السفر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ خاطبت جمعيات سياحية وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قائلة إن هناك “تسويف وعدم كفاءة كبيرين في عمليات منح جوازات السفر”.

هذا ما جاء من قبل رواد قطاع السياحة المنظمة، بشأن موضوع بيع حزم العطلات الصيفية، نيابة عن رؤساء الاتحادات التجارية الرئيسية، والذين عادوا لسؤال الوزير مرة أخرى، بعد أن بعثوا إليه رسالة أخرى قبل يومين، يطالبون فيها بعقد اجتماع للتدخل لحماية حق الإيطاليين بالسفر والدفاع عن رواد الأعمال في هذا القطاع، الذين يواصلون خسارة مبيعاتهم بسبب إجراءات البيروقراطية.

وتحدثت نخبة من كبرى المنظمات والاتحادات المعنية بقطاع السياحة في مذكرة مشتركة الخميس، عن “مسألة توقيت إصدار أو تجديد جوازات السفر الإيطالية، بعد عامين من انتهاء حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا”، التي “تبقى للأسف غير مقبولة بشكل فاضح، فضلا عن مشاكل مماثلة فيما يتعلق بإصدار بطاقات الهوية الإلكترونية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الوقت يمر وقد سئمنا من الإبلاغ عن هذا الأمر ونطالب بحلول، فاتباع أسلوب التسويف على المستوى المتوسط ​​يعني أن إيطاليا تخسر، ويجب علينا كإيطاليين ألا نسمح بذلك”.

وذكرت الجمعيات، أنه “وفقًا للتقديرات التي تم إجراؤها، فإن الفترات الطويلة أو الطويلة جدًا للحصول على جواز سفر أو تجديده قد دمرت في الواقع 167 ألف رحلة دولية خلال عامي 2022 و2023 بحجم مبيعات يصل إلى 300 مليون يورو”.

وواصلت المذكرة أنه، “لسوء الحظ، حتى حل (بوليس)، الذي يتعلق حصراً بالبلديات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، يخاطر بأن يكون مجرد تواصل آخر بلا فعالية حقيقية، ولا يمثل سوى امتداد لهذه المعاناة المرتبطة بالإدارة العامة”.