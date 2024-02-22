راما: نحن إلى جانب إيطاليا ولا يمكن لأي دولة حل تحدي الهجرة بمفردها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرانا ـ أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أنه “لا يمكن لأي دولة أن تواجه مثل هذا التحدي بمفردها”، في إشارة إلى قضية الهجرة، لكن “أوروبا أقوى، أشجع، ذات سيادة ومصداقة مع نفسها، يمكنها النجاح في فعل ذلك”.

هذا ما كتبه راما على قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، بعد موافقة برلمان تيرانا على اتفاقية الهجرة الموقعة بين إيطاليا وألبانيا.

وأضاف راما أن “ألبانيا تقف إلى جانب إيطاليا باختيارها العمل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتقبل تقاسم العبء الذي يجب أن تواجهه أوروبا متحدة كعائلة إزاء هذا التحدي الجريء، الذي يتجاوز الانقسامات التقليدية بين تياري اليمين واليسار”.