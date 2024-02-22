إيطاليا مستذكرة سفيرها وعنصر حمايته اللذين قتلا بالكونغو: لقد خدما الوطن بإخلاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استذكرت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، سفيرها السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعنصر حمايته اللذين لقيا مصرعهما هناك.

وكان هجوم شنه مسلحون في 22 شباط/فبراير 2021 على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في طريقها لزيارة مشروع للتغذية المدرسية شرقي الكونغو، قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هم السفير الإيطالي ومرافقه الأمني وموظف محلي يعمل مع برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.

وبهذا الصدد، كتب الوزير تاياني في منشور على مدونة (إكس) الخميس: “أريد أن أستذكر اليوم بمشاعر التأثر، السفير لوكا أتاناسيو وعنصر الدرك فيتوريو إياكوفاتشي، في الذكرى الثالثة لوفاتهما المأساوية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “لقد كانا خادمين للدولة، كرّما إيطاليا بتفانٍ والتزام، إلى حد التضحية القصوى”.