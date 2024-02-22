رئيس أساقفة إيطاليا يلتقي أيتام خاركيف: كفانا حروباً تزداد كل يوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ التقى رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، بمقر المجلس في روما الخميس، أحد عشر طفلاً يتيماً أوكرانياً، وقد كان برفقته الأمين العام للمجلس المونسنيور جوزيبي باتوري.

هذا ويأتي الأطفال من دار أيتام خاركيف، الكائنة على الحدود مع روسيا، كانوا ضيوفًا في المنشأة منذ أن فقدوا والديهم بسبب الحرب ويعيشون الآن مع حوالي ثمانين من أقرانهم الآخرين في قبو، لأن منطقتهم تتعرض لأنشطة القتال باستمرار.

ووفقاً لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين (SIR)، فقد قال الكاردينال خلال اللقاء: “نحن سعداء بالترحيب بكم. في غضون أيام قليلة، سيكون قد مر عامان على بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهي ذكرى سنوية تدفعنا أكثر لبذل كل ما بوسعنا من أجل السلام، فلا يمكننا أن نعتاد الحرب ونستسلم لها”.

هذا وقد أكد أعضاء مجلس الأساقفة الإيطاليين التزامهم بضمان قدرة الأطفال الأوكرانيين على القدوم إلى إيطاليا لقضاء عطلاتهم لدى عائلات في البلاد أو في مرافق خاصة.

وبهذا الصدد، أوضح تزوپّي، أن “العمل جارٍ مع الحكومة الأوكرانية بهذا المعنى، من خلال السفراء، القاصد الرسولي في كييف ومنظمة كاريتاس، من أجل التوصل إلى الاتفاق بشأن الإجراءات اللازمة”.

وأوضح المسؤول الفاتيكاني، أن “لم شمل الأسر الذي أعمل من أجله خلال مهمة السلام التي أرادها البابا مستمر”، مبيناً أن “السفيرين البابويين في كييف وموسكو نشيطين للغاية بهذا المعنى وهما على تواصل مستمر. لذلك نحاول تسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم قدر الإمكان، كما نفعل كل شيء من أجل تقريب السلام”.

وخلص رئيس أساقفة إيطاليا إلى القول، إن “في كل يوم يمر، هناك مزيد من الأيتام والأطفال الذين ستتأثر حياتهم إلى الأبد، ولهذا السبب أيضاً، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك التزام من جانب الجميع لكي ما يصبح حلم السلام أقرب”.