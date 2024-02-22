سفير فرنسا لدى روما: مجموعة السبع متحدة ومصممة ضد بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال السفير الفرنسي في إيطاليا، مارتن برينز إن “اجتماع مجموعة السبع المقرر عقده عبر الفيديو يوم السبت المقبل برئاسة إيطاليا، في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، أمر مهم للتأكيد على أن أوروبا والولايات المتحدة مصممتان على مواجهة تصرفات موسكو المزعزعة للاستقرار وهزيمة روسيا”.

وأثناء لقائه بعض الصحفيين في قصر فارنيزي (المبنى التاريخي الذي تملكه فرنسا في قلب العاصمة روما)، بمناسبة الذكرى السنوية للعدوان الروسي على أوكرانيا، أضاف السفير برينز، أن “هذه هي الرسالة التي يجب أن نوصلها”، فـ”نحن نسمع أن هناك تعباً وأن الحرب تخسر، لكن الأوكرانيين ليسوا متعبين”.

وخلص الدبلوماسي الفرنسي، إلى القول: “لهذا السبب يجب علينا أن نعزز عزمنا إزاء تحدي هذه الحرب التي من المحتمل أن تستمر لفترة طويلة”.