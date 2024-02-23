نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: نحن نقاتل أمام تقاعس أمريكا وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الأراضي المحتلة، إيرينا فيريشتشوك: “لقد قمنا بدورنا. والآن ننتظر من أوروبا أن تقوم بما عليها أيضاً”

وأضافت فيريشتشوك في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الجمعة: “إننا نلمس التعب لدى الأشخاص الذين يقاتلون من أجل حياتهم ومن أجل وطننا، لكننا نجحنا في صد الهجمات لمدة عامين، وعلينا أن نذكر بذلك دائما. لقد لعبنا دورنا بشكل جيد”، لكن “أوروبا وأميركا لا تقومان بدورهما الآن، بينما تبدأ مرحلة جديدة من الحرب الآن”.

وتحدث نائبة رئيس الوزراء عما يسمى بالصراع بين زيلينسكي و(فاليري) زالوزني، القائد العام للقوات المسلحة الذي أقاله الأول من منصبه في الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري، والذي تعتبر أخباره “مستوحاة من الدعاية الروسية، في إطار حرب معلومات حقيقية، يخوضونها بطريقة احترافية، وينخرط فيها وزير الثقافة ومستشار بوتين، فلاديمير ميدينسكي، والآن تكتب عنه بعض وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا”.

ثم تطرقت فيريشتشوك إلى “اقتصاد الحرب” في روسيا، حيث “تزدهر مصانع الأسلحة والذخيرة، وتذهب جميع عائدات صادرات الطاقة والزراعة نحو الحرب، ولسوء الحظ يواصل الأوروبيون الشراء أيضاً، ونحن نتحدث هنا عن 37 مليار يورو دفعها الاتحاد الأوروبي للروس العام الماضي”.

وتابعت: “لا يوجد شيء مخفي، نحن نرى كل شيء، وإذا لم تتخذوا قرارات واضحة، فإن الحرب ستصل قريبا إلى الأراضي الأوروبية ودول الناتو، فلا مزيد من المماطلة”. واختتمت بالقول، إن “أي تأخير ينظر إليه في موسكو على أنه ضعف من جانب أوروبا”.