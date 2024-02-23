أمريكا لإسرائيل: حاجة لخطة ذات مصداقية لتأمين مدنيي رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ شددت الولايات المتحدة الأمريكية، على “ضرورة وضع خطة ذات مصداقية تضمن الأمن والدعم لأكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح، قبيل الشروع بأي عملية عسكرية” في هذه المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزّة.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن هذا ما أصر عليه الوزير لويد أوستن في حديثه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، متحدثاً أيضاً عن “الحاجة” إلى “ضمان وصول مزيد من المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين، حيث أن أعمال النهب والعنف تعقد وصول القوافل الإنسانية إلى غزة”.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن “المحادثة تمحورت أيضاً حول الالتزام بتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة (حماس) في مدينة خان يونس، جنوب القطاع الفلسطيني أيضاً”، والذي أصبحت تحت سيطرة (حماس) منذ عام 2007.