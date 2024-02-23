مسؤول أمني أمريكي سابق: يجب إعلان روسيا دولة إرهابية واستخدام أموالها بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول أمني أمريكي سابق، أنه ينبغي إعلان روسيا دولة إرهابية، واستخدام أموالها في أوكرانيا.

وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع السابق والمدير الفخري لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الجمعة: “إننا في لحظة حاسمة من الحرب: النهاية لم تُكتب بعد لكننا سنفهم ما سيحدث لأوكرانيا إذا أوقفنا وحلفاؤنا العدوان الروسي. هذه لحظة اختبار، ستُظهر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحفظ كلمتها وتقدم الدعم العسكري اللازم”.

وأضاف بانيتا: “برأيي أن من غير الممكن بالنسبة للولايات المتحدة أن تلتزم موقف المتفرج بينما ينتصر بوتين، وهذا كل شيء”. لذا “آمل أن يتصرف رئيس الكونغرس بمسؤولية، وبما أن الأمر يرتبط وثيقاً بأمننا القومي، فسنطرح الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ للتصويت”.

واستدرك وزير الدفاع الأسبق: “لكنني أود أن أضيف أن الرئيس (جو) بايدن، ينبغي عليه أن يوضح أن الولايات المتحدة، بغض النظر عما يفعله مجلس النواب، ستفعل كل ما هو ضروري لمساعدة أوكرانيا”.

أما بالنسبة للمساعدات الأميركية لأوكرانيا، فقد ذكّر بانيتا بأنه “قبيل الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة انعزالية، ولم تشعر أنها مضطرة إلى المشاركة في محاربة الفاشية والنازية. وكانت النتيجة أن هتلر واصل زحفه عبر أوروبا. وفي نهاية المطاف اندلعت الحرب”.

وأشار إلى أن “الدرس الذي ينبغي تعلمه هو أن الولايات المتحدة يجب أن تكون رائدة في العالم، وأن التعامل مع حلفائنا يضمن أمننا القومي، وأننا يجب أن نعمل معا لمنع المستبدين من تدمير الديمقراطية”، وهذه هي “الرسالة التي يجب على قادة بلادنا أن يطلقوها للشعب”.

وأضاف رئيس (CIA) الفخري: “أقول لطلابي في معهد بانيتّا إنه في ظل نظام ديمقراطي ما، يمكن ممارسة الحكم بالقيادية أو بالأزمات. وإذا كان المرء على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة، فيمكنه تجنب الأزمة. وإلا فإن الأزمات ستحكمنا، مما من شأنه أن يقوض الديمقراطية”.