مفوض أوروبي: سنشهد انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني للعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال مفوض أوروبي الضوء، إن “الاقتصاد الأوروبي يؤخر تسارع نشاطه، الذي ما نزال نعتقد بأنه سيتحقق في النصف الثاني من العام الجاري”.

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، في تصريحات على هامش اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل الجمعة، أن “الخبر السار هو أن التضخم آخذ بالانخفاض”، فضلا عن أن “سوق العمل في حالة جيدة”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، كما شهد تقرير منتصف المدة لهيئة الانتعاش والصمود (Rrf)، عن خطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، فإن هذه الأخيرة، “أثبتت أنها تؤتي ثمارها”.