مانفريد ويبر: دفاع أوروبي مشترك بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP)، مانفريد ويبر أنه “بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض، يتعين أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها”.

وأشار السياسي الألماني، في تصريح نشرته المجموعة قبل نقاش في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء المقبل حول سياسة الدفاع، إلى أنه ينبغي على التكتل الموحد “العمل على تطوير قدرات الردع الخاصة به وأن يعد نفسه لأي صراع محتمل”، فضلا عن “الاستعداد لسيناريو تتوقف فيه الولايات المتحدة عن الدفاع عن القارة ضد فلاديمير بوتين”.

وشدد رئيس مجموعة حزب الشعب على “إن إنشاء اتحاد دفاعي أوروبي حقيقي هو أمر في غاية الأهمية”، والذي يجب أن يتضمن “نظام دفاع صاروخي ودرع إلكتروني”، وكذلك “العمل على تحسين قدراتنا في مجال الذخيرة من خلال مشتريات أوروبية مشتركة”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المجموعة البرلمانية “اتخذت بالفعل خطوة أولى من خلال تأمين الزيادة في صندوق الدفاع الأوروبي”، وقال إن الخطوة التالية هي “تعيين مفوض أوروبي لشؤون الدفاع وإنشاء ميزانية مخصصة للدفاع”.