إيطاليا: 1607 إصابة بكوفيد و52 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا عن تراجع مستمر للمعطيات الخاصة بوضع وباء كوفيد 19 في أرجاء البلاد.

وأفادت النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، الجمعة، أن “في الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 شباط/فبراير، تم تسجيل 1607 حالات إصابة جديدة”، مبينةً أنها “بانخفاض بنسبة 27.7% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان العدد قد وصل الى 2223 حالة.

وأشارت النشرة الصحية، إلى “وقوع 52 حالة وفاة”، وأنها “هي الأخرى في تراجع بنسبة 43.5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة”، إذ كان هناك 92 ضحية الأسبوع السابق.

أما من ناحية تحاليل الكشف المجراة عن العدوى، فتظهر النشرة “زيادة في أعدادها بنسبة 8.3%، إذ بلغت 146,842 مسحة مقابل 135,631 الأسبوع الماضي”، والتي “استنادا إليها، يبقى معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى مستقر بشكل أساسي، عند نسبة 1.1%”، وهو “أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، عندما كانت النسبة قد بلغت 1.6%”.

وذكرت نشرة الوزارة، أن “حالات الاستشفاء تستمر بالانخفاض أيضاً”، إذ “بلغ معدل شغل الأسرّة في المجال الطبي حتى 21 شباط/فبراير 2.1% (مع دخول 1311 مريضًا إلى المستشفى)، مقارنة بنسبة 2.4% (أي 1486 شخصاً دخلوا إلى المستشفى) حتى 14 شباط/فبراير”.

أما بالنسبة لأقسام العناية المركزة، فوفقاً للنشرة، “بلغت نسبة إشغال الأسرّة فيها حتى 21 شباط/فبراير 0.6% (مع 51 مريضاً)، مقارنة بنسبة 0.8% (67 شخصاً) حتى الـ14 الشهر الجاري”.