سالفيني يؤكد قطع العلاقات مع الكرملين منذ بداية الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني احتفاظ حزبه بعلاقات خاصة مع الكرملين منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وقال سالفيني اليوم الجمعة، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لمدينة كالياري (مقاطعة سردينيا) ، “بمجرد اندلاع الحرب، أولئك الذين يغزون ويقتلون ويزرعون الموت والدمار والكراهية، لا يمكن أن يكون لي معهم أي علاقة”.

وأضاف: “لم تطأ قدماي روسيا منذ سنوات لا أعرف عددها على وجه التحديد”، كما “لم أبرم قط اتفاقيات تجارية مع روسيا، على عكس آخرين حكموا في السابق، مثل يسار الوسط”.

وكانت قوى بالمعارضة قد انتقدت تصريحات سالفيني التي أشار فيها إلى أن “الأطباء والقضاة الروس” هم من سيكشفون عن ملابسات وفاة المعارض الروسي، أليكسي نافالني في السجن، مضيفا “يصعب علي أن أعرف ما يحدث في إيطاليا، فكيف يمكنني الحكم على ما حدث في الجانب الآخر من العالم”.