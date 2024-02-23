فون دير لاين إلى كييف السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت مصادر في الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ستزور كييف يوم غد السبت.

وتتزامن الزيارة إلى العاصمة كييف مع الذكرى الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقد جددت فون دير لاين، في بيان مشترك اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، “الدعم الدائم لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

ورأى البيان المشترك “إن الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول قبل عشرة أعوام يمثل بداية العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”، محملا “روسيا وقيادتها المسؤولية الوحيدة عن هذه الحرب وعواقبها العالمية، فضلاً عن الجرائم الخطيرة المرتكبة”.

وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل تلبية الاحتياجات العسكرية والدفاعية الملحة لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم الذخيرة والصواريخ التي تشتد الحاجة إليها”.