تاياني: من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن “من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بسلام”.

وقال تاياني، مخاطبا الجمعة المؤتمر الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا) بالعاصمة روما، الأول بعد وفاة مؤسس الحزب سيلفيو برلسكوني، “إذا لم تكن روسيا بوتين، فإن فلسطين ليست حماس”.

وأردف “من واجبنا أن نطلب من أصدقائنا الإسرائيليين أن يتصرفوا وفقاً لقواعد الحضارة والإنسانية التي نتقاسمها معهم”،مضيفا: “لن نقبل أبداً حلاً يسمح بما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرة أخرى، ولن نقبل أبداً حلاً تكون فيه إسرائيل في خطر”، لكن “يجب إيجاد حل، ولا يمكن أن يكون عبر الأسلحة فقط”.