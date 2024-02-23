مانفريد ويبر: الاتفاقيات مع تونس وألبانيا أساسية لسياسة هجرة أوروبية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصف رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس والحكومة الإيطالية مع ألبانيا بأنها “عناصر أساسية لسياسة هجرة أوروبية جديدة قائمة على الحدود الآمنة والتعاون مع أفريقيا والاستقبال المنظم” للمهاجرين النظاميين.

وجاء حديث ويبر لدى مخاطبته المؤتمر الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا) الذي ينتمي إلى كتلة حزب الشعب الأوروبي.

وشدد السياسي البافاري على أنه “ينبغي أن تكون السلطات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي حق اتخاذ قرار من يدخل أوروبا وليس مجرمي الاتجار بالبشر”.

يشار إلى أن البرلمانين الإيطالي والألباني قد صادقا بصفة نهائية على اتفاقية إدارة (تدفقات الهجرة) والتي تسند لإيطاليا بناء وإدارة مركزين لاستقبال المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء في الأراضي الألبانية.