بايدن يستقبل ميلوني بالبيت الأبيض مطلع الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالبيت الأبيض في الأول من آذار/مارس القادم.

وأشارت المذكرة الصادرة الجمعة عن البيت الأبيض أن اللقاء يأتي لـ”إعادة التأكيد على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا”، ولمناقشة “مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية”، بما في ذلك “الالتزام بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، ومنع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة”.

وكما سيتناول الجانبان “التطورات في شمال أفريقيا، والتنسيق الوثيق عبر الأطلسي بشأن جمهورية الصين الشعبية”، فضلا عن “رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع الصناعية الكبرى والتنسيق قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن” المقررة في شهر تموز/يوليو.