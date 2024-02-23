أوكرانيا تشكر غوتيريش على “المشاركة الأممية في صيغة السلام”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليببا عن لقاء جمعه اليوم الجمعة في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار كوليبا، في منشور على منصة (إكس)، إلى أنه شكر غوتيريش على “مشاركة الأمم المتحدة في مناقشات صيغة السلام”، التي طرحها في وقت سابق الرئيس فولوديمير زيلينسكي و”شددت على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز السلام في أوكرانيا”.

وقال وزير الخارجية الاوكراني إن الحديث تناول أيضًا “سبل توسيع جغرافية دعم صيغة السلام، بينما نستعد لقمة السلام العالمية في سويسرا”.

وأضاف “شددت أيضا على الحاجة الملحة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، وإذا لزم الأمر تطوير أدوات جديدة، لمعالجة قضية العنف الجنسي الذي ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين المدنيين المحتجزين في روسيا”، حيث “أكد لي الأمين العام أنه سيتابع هذا الأمر”.