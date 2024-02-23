بلينكن: المستوطنات الجديدة ليست قانونية وتضعف أمن إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن من أن “المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للبحث عن سلام دائم” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنها “تتعارض مع القانون الدولي”.

وجاء حديث بلينكن خلال مؤتمر صحفي الجمعة في بوينس آيرس، أعرب فيه عن معارضة إدارة الرئيس جو بايدن للإعلان الذي أصدرته إسرائيل أمس عن بناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.

وقال “إن إدارتنا تتمسك بمعارضتها الصارمة لتوسيع المستوطنات وفي رأينا، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل، وليس تعزيزه”.

وبإعلان رئيس الدبلوماسية الامريكية أن المستوطنات “تتعارض مع القانون الدولي”، يلغي بذلك بلينكن ما يسمى بـ”مبدأ بومبيو”، وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مايك بومبيو، الذي كان قد أعلن في عام 2019 أن المستوطنات “في حد ذاتها لا تتعارض مع القانون الدولي”، مما أدى بدوره إلى إلغاء الرأي القانوني لوزارة الخارجية عام 1978 الذي وصفها حينها بأنها غير قانونية.