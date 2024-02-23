فون دير لاين: اليوم نحن بحاجة لوكالة فرونتكس أكثر من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الشكر لوكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) على “تفانيها القوي في مهمتها حماية حدودنا”، وذلك خلال زيارتها اليوم الجمعة لمقر الوكالة.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إن “دعمكم في منع الهجرة غير النظامية ومكافحة المهربين وضمان العودة الكريمة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا”.

وأضافت: “اليوم نحن في حاجة إليكم أكثر من أي وقت مضى”.

ورافق فون دير لاين في زيارتها لمقر الوكالة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، باعتبار أن بلاده الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي.