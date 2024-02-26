إيطاليا: نسعى لوقف القتال وطلبنا التريث بالهجوم على رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنها تسعى لوقف القتال في الشرق الأوسط، وقد طلبت التريث بالهجوم على رفح.

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الإثنين: “نحن نعمل بشكل سري، وتحت الرادارات أيضاً”، كما “نجري حوارات مع دول عربية ودول مجموعة السبع أيضاً، لمحاولة التوصل إلى نوع من وقف القتال للسماح بإيصال المساعدات إلى السكان المدنيين”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: “قلنا لإسرائيل أن تنتظر قبل شن الهجوم على رفح، ونأمل أن يستمع الجانبان إلى الرسائل التي تقوم على المنطق السليم”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نحن نؤمن بشدة بالسلطة الفلسطينية، ونأمل أن تكون المُحاور المستقبلي الحقيقي لإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة يمكنها الحوار مع دولة إسرائيل”. واختتم بالقول، إن “هدف إقامة شعبين ودولتين يظل هدفنا الرئيسي. إنه أمر صعب لكننا عنيدون، فدعونا نمضي قدما”.