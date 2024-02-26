مسؤول أمني إيطالي: قوى الأمن هي الضامن لحق التظاهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول أمني إيطالي القول، إن “تجريم قوات الشرطة ليس بالأمر الجيد، إنها ركن أساس للديمقراطية”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد قامت قوات الشرطة السبت الماضي بتفريق مسيرات طلابية مؤيدة لفلسطين بمدينتي فلورنسا وبيزا (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، وأظهرت لقطات فيديو عناصر الشرطة وهم يستخدمون هراواتهم لضرب المحتجين في بيزا، مما أثار غضباً واسعاً في أطياف البلاد، بينما دعت المعارضة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إلى المثول أمام البرلمان.

وبهذا الصدد، قال وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني، في مقابلة مع صحيفة (كووتيديانو ناتسيونالي) الإثنين، إن “حق التظاهر والمعارضة مقدس ومضمون في إيطاليا، وحكومتنا، على العكس من الحكومات الأوروبية الأخرى، لم تحظر أي مظاهرة. وإذا كان هذا الحق مكفولاً، فذلك بفضل قوات الشرطة، التي ليست من بين الأفضل في العالم، بل الأفضل على الإطلاق”.

وأضاف مولتيني: “لقد سارت هذا العام حوالي 2500 مظاهرة، وكانت نسبة تلك التي شهدت مشاكل في النظام العام منها أقل من 1.5%. فماذا يعني ذلك؟ أن قدرة قوات الشرطة وكفاءتها وإعدادها وتوازنها يعني غياب المشاكل إلا في حالات نادرة جداً”.

وذكر وكيل الوزارة، أن “في المظاهرات السلمية أيضا، كثيراً ما يكون هناك متسللون: أعضاء مراكز اجتماعية، خصوم فوضويون، وأناس يريدون تحويل المظاهرات إلى حرب عصابات حقيقية”، وتابع: “عام 2023، تعرض 2700 رجل أمن للاعتداء، لأعمال عنف جسدية أو اعتداءات لفظية، بين تخويف، تهديد وشتائم”.

وأكد القول: “أنا إلى جانب قوات الشرطة، ومن الواضح أنني أكن احترامًا كبيرًا لكلمات رئيس الدولة والوزير بيانتيدوزي، وهو وزير داخلية عظيم”، مشيراً الى أن “المطالبات باستقالته من جانب تيار اليسار كانت شائنة”. وشدد على أن “قواعد إدارة النظام العام لم تتغير مع حكومة ميلوني، وأؤكد ذلك لأنني شغلت منصبي هذا مع ثلاثة وزراء وثلاث حكومات مختلفة”.

وتساءل المسؤول الأمني المنتمي إلى حزب الرابطة: “أين كان اليسار الذي يشتكي من بيانتيدوزي اليوم عندما كانت لوتشانا لامورجيزي وزيرة للداخلية؟ أينسى أحد الهجوم على الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL)، والذي اتهم اليسار الشرطة فيه بعدم التدخل؟ والآن بعد تدخلها دفاعاً عن الكنيس والقنصلية الأمريكية، لم يعد الأمر مقبولاً؟ اليسار يستخدم معايير مزدوجة، وأنا أدعوه إلى عدم تأجيج النيران”.

وبشأن طلب تحديد هوية أفراد الشرطة بوضع أرقام على خوذهم، خلص مولتيني إلى القول، إن “هذه محاولة لتقييد الشرطة، ولن تمرر أبداً ونحن في الحكومة. ولا ينبغي أن يتم تقييد رجال الشرطة، بل يجب وضعهم في موقف يتيح لهم أداء عملهم بشكل جيد”.