الأمم المتحدة: هجوم رفح سيكون المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ رأت الأمم المتحدة، أن شن هجوم على رفح، سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحات صحافية الإثنين، إن “القيام بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، سيوجه ضربة قاتلة لبرامج المساعدات لصالح قطاع غزّة”، والتي “لا تزال المساعدات الإنسانية المقدمة إليه غير كافية على الإطلاق”.

وأضاف سكرتير الأمم المتحدة، أن هجوماً مثل هذا، “لن يكون أمراً مرعباً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش البرامج المخصصة لمساعدتنا لهم”.