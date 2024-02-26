تاياني حول الاحتجاجات: معاقبة المخطئ دون إدانة الشرطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “إذا كان هناك مخطئ ما فمن الصواب أن تتم معاقبته. وإن ارتكب أي ضابط أو شرطي أخطاء، ففي نهاية التحقيق ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات المناسبة بحقه”، وذلك تعليقاً على الاشتباكات في بيزا.

وكانت قوات الشرطة قد قامت السبت الماضي بتفريق مسيرات طلابية مؤيدة لفلسطين بمدينتي فلورنسا وبيزا (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، وأظهرت لقطات فيديو عناصر الشرطة يستخدمون هراواتهم لضرب المحتجين في بيزا، مما أثار غضباً واسعاً في أطياف البلاد، بينما دعت المعارضة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إلى المثول أمام البرلمان.

وبهذا الصدد، استدرك الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الإثنين، القول: “لكن دعونا نتذكر أن المسؤولية فردية، وأنه لا يمكن توجيه اتهامات ضد الشرطة أو الحكومة لأن خمسة أو ستة أو سبعة أشخاص ارتكبوا أخطاء أثناء المظاهرة. هذا غير مقبول”، مشددا على أن “الشرطة تضمن أمننا ليل نهارٍ وفي أحلك اللحظات مخاطرة بحياتها”.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه “لا يمكننا جمع كل شيء معاً”، مشيراً إلى أن “من رذائل تيار اليسار الانحياز إلى جانب واحد لكل شيء”، لأن “هناك 700 مظاهرة سارت تأييداً لفلسطين”، ثم أن “لا أحد يريد حظر حرية الطلاب”.

وحول إدانة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتّاريلا، للأمر، أضاف أن “من حقه قول ما يريد، وهو حر بالتعبير عن أفكاره، وإن كان قد أدان الأخطاء التي ارتكبها بعض رجال الشرطة، فهو على حق في ذلك، لكن علينا ألا نستغل كلمات رئيس الجمهورية”.

وأشار تاياني إلى أن “هناك محاولة من اليسار لتحويل حقيقة تخص فئة قليلة من الناس إلى حقيقة سياسية تشمل كل قوات الشرطة والحكومة”، واختتم مشدداً على أن “المسؤولية شخصية دائماً وليست جماعية، فدعونا نخرج الشرطة من الجدل السياسي”.