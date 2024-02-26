وزير خارجية إيطاليا: استعداد لجهد أكبر لأجل غزة لكن يصعب مساعدة المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الاستعداد لبذل جهد أكبر لأجل قطاع غزّة، لكن “ليس من السهل مساعدة المدنيين”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الإثنين: “نحن نبذل قصارى جهدنا، وضع السكان المدنيين مأساوي مثل وضع الرهائن”، كما “استقبلت إيطاليا أكثر من 100 طفل وصلوا من قطاع غزّة سابقاً، ونحن نعالجهم في أفضل مستشفياتنا”.

وتابع القول: “أننا على استعداد لفعل المزيد لاستقبال أطفال آخرين، لكن لسوء الحظ، لتحقيق هذه العملية، نحتاج لاتفاق مع الإسرائيليين والسلطة الوطنية الفلسطينية والمصريين، ولا نزال بحاجة لإجراء اتصالات غير رسمية مع حركة (حماس)”.

وأعرب نائب رئيس الوزراء، عن “الأمل بأن يبقى الأبرياء من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خارج هذه الحرب، لأنهم لا علاقة لهم بما يحدث من الناحية العسكرية، مع البقاء على موقفنا من إدانة حماس على ما فعلته يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهجومها على إسرائيل”.