المجلس الأوروبي يقر تحسين نظام تبادل البيانات بين سلطات الشرطة الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الاثنين لائحة بشأن البحث الآلي وتبادل البيانات للتعاون الشرطي.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، سيعمل القانون الجديد على “تحسين الإطار الحالي، الذي يشار إليه غالبًا باسم (Prüm I) والذي يسمح بالفعل لسلطات إنفاذ القانون بالرجوع إلى قواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق ببيانات الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيل المركبات”.

وستعمل القواعد المتفق عليها اليوم على “توسيع الفئات البيانية التي يمكن تبادلها آليًا”، مما يمكن سلطات الشرطة على “البحث عن صور الوجه وسجلات الشرطة”.

وفي حالة سماح القانون الوطني بذلك، سيكون من الممكن أيضًا إجراء عمليات بحث عبر جميع الفئات للعثور على أشخاص مفقودين أو التعرف على رفات بشرية.

كما يمكن للمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) “البحث في قواعد البيانات الوطنية للتحقق من معلومات يتلقاها من بلدان ثالثة وإنشاء بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا المعلومات”.

وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في اليوم العشرين التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح قابلا للتطبيق مباشرة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.