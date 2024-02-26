إيطاليا: لا نشجع أحداً في الانتخابات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن حكومة بلاده لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال تاياني في تصريحات إذاعية الإثنين: “إننا نحترم الولايات المتحدة، ولسنا من المشجعين لأي شخص”، كما “ينبغي علينا ألا ندخل في نقاش يخص المواطنين الأمريكيين فقط، والذين يمثلون أكبر ديمقراطية في العالم”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من أثر النتائج المحتملة للانتخابات على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، أجاب نائب رئيس الوزراء: “آمل أن تنتهي هذه الحرب قبل ذلك، فالانتخابات الأمريكية على بعد عام عنّا تقريباً، ولا يزال هناك متسع من الوقت لرؤية ما سيحدث”.

وفي هذا السياق، أضاف الوزير تاياني، أن “هدفنا يتمثل بتحقيق السلام في أوكرانيا، الشرق الأوسط والبحر الأحمر، فالسلام هو النجم المرشد لسياستنا الخارجية”، مذكّراً بأن “هزيمة أوكرانيا ستتحول إلى استسلام واحتلال من قبل روسيا لا إلى سلام”، لهذا السبب “نحن نساعد أوكرانيا، لأننا نريدها قادرة على الجلوس لاحقاً على الطاولة على قدم المساواة”، مع روسيا، “وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الى “مواصلة دعم أوكرانيا كما فعلنا دائماً، وكما فعل الغرب باستمرار من وجهة نظر المساعدات الاقتصادية، السياسية، العقوبات على روسيا والدعم العسكري أيضاً”. وأردف: “إننا نساعد دولة وقعت ضحية عدوان، ونحن ندافع بذلك عن القانون الدولي”.