إيطاليا: تسارع معتدل للناتج المحلي الإجمالي في يناير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت دراسة إحصائية أجريت في إيطاليا، عن تعزيز المسيرة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الجارية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع بلوغه أعلى قيمة له منذ أزمة عام 2008.

وأظهرت الدراسة التحليلية التي أجرتها مؤسسة (تور فيرغاتا) للبحوث، من خلال مرصد (فايني) التابع لها، الذي أنشأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويقوم بمعالجة النتائج الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتعليق عليها بوتيرة شهرية، أن “الزيادة تستمر للشهر السادس على التوالي”.

وأضافت المعطيات، أن “استمرار تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري لشهر يناير/كانون الثاني يشير أيضاً إلى نمو النشاط الاقتصادي بنسبة 0.2% على أسسا شهري، متسارعًا بشكل معتدل مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2023″، عندما كانت النسبة 0.1%، وبمعدل زيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأخيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن “علامات الانتعاش بدت واضحة في مجال الصناعة وفي الديناميكية الجديدة للخدمات”، إذ “ارتفع الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع (بنسبة 1.1٪ على أساس شهري)، متعافياً إلى حد كبير من الانخفاض بـ1.3٪ في الشهر السابق”، فضلا عن “تأكيد الديناميكيات الإيجابية لنشاط التصنيع خلال الأشهر المقبلة من خلال تحسن المؤشرات عالية التردد”.

وأوضحت المعطيات، أن “في كانون الثاني/يناير الماضي، صاحبت الزيادة في إنتاج الكهرباء واستهلاكها الصناعي انتعاش الطلب على الغاز للاستخدام ذاته، وفي الوقت نفسه، استأنفت حركة الشحن على الطرق السريعة وحركة السكك الحديدية زيادتها مرة أخرى”، وأن “البيانات النوعية أيضاً كشفت عن احتمالات للتعافي في القطاع، وإن كان ذلك في سياق ضعف كامن”.

وخلصت الدراسة الى القول، إنه “إلى جانب ارتفاع مؤشر إدارات المشتريات (إلى نسبة 48.5%، من 45.3% في كانون الأول/ديسمبر)، سجل مناخ الثقة بين شركات التصنيع أول نمو له منذ نيسان/أبريل 2023 مدعوماً بانتعاش توقعات الطلب والإنتاج”.