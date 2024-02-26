بوريل يشترط موقفا أوروبيا موحدا للعب دور من أجل السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن دورا أوروبيا لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين، “الذي ندعو إليه منذ أكثر من 30 عاماً، ليس ممكنا فحسب، بل هو أيضا واجبنا ويصب في مصلحتنا”.

وقال بوريل، في مقال على مدونته الإلكترونية “لقد تعاملنا بالفعل مع العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية المهمة، ولا سيما من خلال مبادرة يوم السلام التي تم إطلاقها قبل أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”، ومع ذلك، “لكي ننجح، نحتاج إلى أن نكون أكثر اتحادا، كما كنا في دعم أوكرانيا”، بينما “شهدنا في الشرق الأوسط قدراً أكبر من التنوع في التوجهات، ويبدو أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفضل السعي وراء استراتيجيات خاصة بها”.

وأشار منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي إلى أن “الدول العربية تقوم بإعداد مبادرة سلام جديدة”. وقال “لقد أجرينا مؤخرًا مناقشات كثيرة مع شركائنا العرب، بما في ذلك في مجلس الشؤون الخارجية في كانون الثاني/يناير وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقال بوريل “نحن في انتظار اقتراحهم الرسمي، وبعد ذلك، يجب علينا توحيد الجهود من أجل تنفيذ فعال لحل الدولتين”، مشددا على أنه “بدون أفق واضح للفلسطينيين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم، فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ولن يكون هناك أمن حقيقي لإسرائيل”، كما أنه “لا يمكن ضمان الأمن بالوسائل العسكرية فقط على المدى الطويل”.