مطالبا بتحسين الروابط مع جنوب العالم، بوريل: عصر الهيمنة الغربية انتهى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حذر الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أنه “إذا استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة في التطور في اتجاه: الغرب ضد البقية”، فإن “مستقبل أوروبا قد يصبح قاتما”، مطالبا بتحسين الروابط مع “الجنوب العالمي”.

وأشار بوريل إلى مقال على مدونته الالكترونية إلى أن “الحرب العدوانية ضد أوكرانيا والحرب في غزة مجتمعتين” قد أسهمتا في “زيادة هذا الخطر بشكل كبير، كما رأينا مؤخرا في منطقة الساحل وأماكن أخرى في أفريقيا”.

واعترف منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن “عصر الهيمنة الغربية لقد انتهى بالتأكيد”، وقال: “بالرغم من أن هذا الأمر مفهوم من الناحية النظرية، إلا أننا لم نستخلص دائما جميع الاستنتاجات العملية من هذا الواقع الجديد”.

وقال بوريل “يتهمنا كثيرون في الجنوب العالمي بازدواجية المعايير”، بينما “تمكنت روسيا من الاستفادة من الوضع على الرغم من أن حربها العدوانية ضد أوكرانيا هي من طراز الحرب الإمبريالية والاستعمارية”.

وأردف “يتعين علينا أن نرفض هذا السرد، ولكن أيضاً أن نعالج هذه القضية ليس بالكلمات فحسب: ففي الأشهر المقبلة، ينبغي أن نبذل جهداً هائلاً لاستعادة ثقة شركائنا” في الجنوب.