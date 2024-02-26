لاغارد: على ساسة أوروبا التحلي بالشجاعة والمضي قدماً لتعزيز التكامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في سياسة التكامل الاوروبية.

وأشارت، وفق نص خطاب ستلقيه في الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ، نشره المصرف المركزي، إلى أن أوروبا قد أثبتت قدرتها على مواجهة الأوقات المضطربة، وأمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يتعين على الساسة أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لاتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لتعزيز منطقة اليورو”

وقالت “كما لاحظت سيمون فيل في خطابها الافتتاحي كرئيسة للبرلمان الأوروبي هنا في جلسة عامة قبل 45 عامًا: إذا أردنا التصدي للتحديات التي تواجهها أوروبا، فنحن بحاجة إلى أوروبا قادرة على التضامن والاستقلالية والتعاون. إن كلماتها يتردد صداها بقوة اليوم. وعلينا أن نغتنم الفرصة لتعزيز وحدة أوروبا وقدرتها على الصمود”.

وأضافت لاغارد “إنني أعول على هذا البرلمان، والبرلمان القادم، لتوجيه العمل الأوروبي الحاسم الضروري لتعزيز منطقة اليورو. وسيواصل المصرف المركزي الأوروبي القيام بدوره، ضمن ولايته”.