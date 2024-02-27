بلينكن يناقش مع الصفدي جهود “الضغط” على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالشكر لنظيره الأردني أيمن الصفدي على “قيادة الحكومة الأردنية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة”، وأطلعه على “الجهود الأمريكية الموازية”.

جاء ذلك في مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين المسؤولين الأمريكي والاردني، وبعد ساعات من اعلان القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

وأكد بلينكن خلال الاتصال الهاتفي مجددا على “أهمية ضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك”، الذي يبدأ في العاشر من شهر آذار/مارس القادم، كما “ناقش استمرار الجهود الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن “التقدير للدور الخاص الذي تتطلع به المملكة الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس”، وشدد على رفضه لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وكذلك “التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.