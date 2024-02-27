يمين الوسط الايطالي يقلل من أهمية فوز يسار-الوسط بانتخابات سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قلل ائتلاف يمين الوسط الحاكم في إيطاليا من أهمية انتزاع تحالف يسار-الوسط المعارض (بقيادة الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم) حكومة مقاطعة صقلية من قبضته في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

وتغلبت مرشحة يسار-الوسط اليساندرا تودّيه (45.3%) على مرشح يمين الوسط باولو ترتزو (45%) بفارق أقل بقليل من ثلاثة آلاف صوت لتصبح بذلك أول امرأة تحكم الجزيرة بمياه المتوسط القريبة من كورسيكا الفرنسية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني مساء أمس “فيما يتعلق بالتصويت في سردينيا ننتظر النتائج النهائية، لكن على كل حال لا شيء يتغير من وجهة نظر التوازن لا في الأغلبية ولا في الحكومة”.

وأضاف تاياني، الذي تم انتخابه قبل يومين أمينا عاما لحزب (فورتسا إيتاليا) “نحن جميعًا هادئون جدًا، لا أحد يشعر بالتوتر”.

وبدورها وصفت الامينة العامة للحزب الديمقراطي إيللي شلاين فوز مرشحة يسار-الوسط بأنها “بوق ينطلق من سردينيا يؤكد أن البديل لليمين ممكن”، منوهة بأنه “منذ عام 2015، لم ينتزع يسار الوسط منطقة من اليمين”، وقالت “هذا المسار ربما يكون الاسلم”، أي التحالف مع حركة خمس نجوم.