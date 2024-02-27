اكسيوس: فجوات كبيرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار موقع (أكسيوس) الاخباري الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بحلول يوم الاثنين القادم، وفق رغبة الرئيس جو بايدن، سيكون على الأرجح معركة شاقة بسبب “فجوات ” كبيرة بين الطرفين في المفاوضات.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن وسطاء من قطر أبلغوهم أن كبار مسؤولي حماس “يشعرون بخيبة أمل” من الإطار المحدث لصفقة الرهائن، وشددوا على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم.

وكان بايدن قد صرح يوم أمس الاثنين بأن إسرائيل وافقت على وقف هجومها على غزة خلال شهر رمضان، الذي سيبدأ في العاشر من آذار/ مارس إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بينما التزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت حيال ما قاله الرئيس الأمريكي.

ووفق (أكسيوس)، فإنه من المتوقع أن تستمر اليوم الثلاثاء في قطر المحادثات بن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والموساد مع الوسطاء المصريين والقطريين حول “الجوانب الإنسانية لمقترح صفقة الرهائن”، في الوقت نفسه، يجري وسطاء مصريون وقطريون محادثات مع ممثلي حماس الموجودين أيضاً في الدوحة في محاولة “للضغط عليهم للتوصل إلى تسوية”، خاصة فيما يتعلق “بعدد ونوعية” الأسرى الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم في السجون الإسرائيلية.

وأشار الموقع الاخباري الأمريكي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مفاوضيه المطالبة بعدم السماح لبعض السجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم، بما في ذلك أعضاء حماس الذين أدينوا بقتل إسرائيليين ويقضون أحكامًا طويلة، بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية.