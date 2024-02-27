تاياني إلى زغرب على رأس وفد وزاري كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، في مهمة اليوم الثلاثاء إلى زغرب لحضور الاجتماع السادس للجنة التنسيق بين الوزراء الإيطاليين والكرواتيين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوفد الإيطالي يضم أيضا وزيري البيئة وأمن الطاقة، غيلبرتو فراتين والجامعات والأبحاث، آنا ماريا بيرنيني، إضافة إلى وكلاء وزارات الداخلية والبنية التحتية والزراعة والثقافة.

ونقلت الوزارة عن تاياني الإشارة إلى أنه من خلال المهمة التي تتضمن وفدا حكوميا كبيرا إلى كرواتيا، “نريد إعطاء زخم جديد للتعاون بين روما وزغرب، من خلال برنامج عمل يستند إلى أهداف محددة لمناقشة كيفية تنظيم مبادرات مشتركة في قطاعات الثقافة والبحوث والاقتصاد والشؤون الداخلية”.

ولفت نائب رئيس الوزراء الايطالي، الذي سيلتقي أيضًا رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة إلى كرواتيا في أقل من عام، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بـ”الممتاز”. وقال “ستأتي دفعة أخرى للتعاون مع زغرب، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية في الدورة القادمة لمنتدى الأعمال التي نعتزم تنظيمها في كرواتيا خلال العام”.

وحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فإن لجنة الوزراء المشتركة تمثل الإطار المؤسسي المرجعي للتعاون الثنائي بين إيطاليا وكرواتيا، والذي تم إنشاؤه بموجب مذكرة محددة لعام 2009.

وترتبط إيطاليا وكرواتيا بـ”علاقة صداقة متينة، تغذيها أيضًا الأقليات الخاصة بكل منهما، والتي نمت وتعمقت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية”، وفق مذكرة وزارة الخارجية والتي أشارت بشكل خاص إلى “التعاون في مجال الأمن والهجرة المثمر، كما يتضح من التبادل العملياتي بين قوات الشرطة والرغبة في إيجاد حلول مشتركة في مكافحة التدفقات غير القانونية ومنع الجرائم عبر الحدود، وكذلك من خلال مبادرات مشتركة محددة”.