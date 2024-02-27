ماتّاريلا يأمل بنهاية إيجابية لمهمة حفظ السلام الأممية بين شطري قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيقوسيا- قال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا، أثناء زيارته لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، إن “الهدف من حضوري هو التعبير، في المقام الأول، عن تقديري لما قامت به البعثة في العقود الأخيرة للحفاظ على الصفاء والسلام” بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليا في الجنوب والجزء القبرصي التركي في الشمال.

وأضاف ماتّاريلا، في اليوم الثاني والأخير لزيارته لجمهورية قبرص “بطبيعة الحال، يضاف التقدير إلى الامتنان للهدف الذي يتم تنميته دائمًا وهو إيجاد حل نهائي وإيجابي ونهاية سعيدة ممكنة للمهمة”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “إيطاليا تشارك بكل اقتناع في هذه المهمة وتفخر بذلك لسببين: الحفاظ على السلام وهدف التوصل إلى حل إيجابي يجعل من الممكن تحقيق المزيد من التطورات في هذه المنطقة”، إلا أنه أردف “إنها مهمة شاقة ورغم صعوبتها يوجد مسار من الممكن تجربته”.

وكان ماتاريلا قد أعرب أمس عن ترحيبه باستعداد نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس لحوار جديد مع تركيا من أجل “حل الوضع في حوار بين القبارصة” اليونانيين والأتراك.