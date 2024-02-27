إيطاليا: أطلاق سراح “ثلاثة من مواطنينا” اختطفوا في مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الايطالية أنه “تم الليلة الماضية إطلاق سراح ثلاثة من مواطنينا، الذين كانوا قد اختطفوا في 19 أيار/مايو 2022 من منزلهم على مشارف مدينة كوتيالا جنوب شرق العاصمة المالية، باماكو، التي يعيشون فيها منذ عدة سنوات”.

وقالت مذكرة لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إن “هذه المنطقة بشكل خاص، تشهد حضور رجال الميليشيات الجهادية، وقد تمت عملية اختطاف روكو لانغوني وزوجته ماريا دوناتا كيفانو وابنهما جوفاني على يد فصيل جهادي ينتمي إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الموالية لتنظيم القاعدة، الذي ينشط في جزء كبير من غرب أفريقيا”، مشيرة الى أن “العائلة عاشت في كوتيالا لعدة سنوات، ضمن جماعة من شهود يهوه”.

وأشارت الحكومة إلى أن “إطلاق سراح الأسرة أصبح ممكنا بفضل النشاط المكثف الذي قامت به وكالة المعلومات والأمن الخارجية (Aise)، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مباشرة منذ وقوع الاختطاف”، وعلى وجه الخصوص “بفضل اتصالات الوكالة مع الشخصيات القبلية ومع أجهزة الاستخبارات المحلية”.

وخلصت المذكرة إلى القول، إنه “على الرغم من مدة السجن الطويل، يتمتع أفراد عائلة لانغوني بظروف صحية جيدة”، والذين “من المقرر عودتهم إلى البلاد اليوم في روما”.