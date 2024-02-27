بعثة يونيفيل تحذر: الاحداث الأخيرة تعرض الحلّ السياسي للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعليقا على الوتيرة المتزايدة للقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حث رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وقائدها العام أرولدو لازارو “جميع الأطراف المعنيّة على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحلّ سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة”.

ونقلت البعثة الأممية عن قائدها العام في بيان الثلاثاء حول الوضع في جنوب لبنان التحذير من أن “الأيام الماضية شهدت تحولاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار”، مشيرا إلى أن “هذا النزاع قد أودى بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة”، كما “عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق”.

وأضاف “مع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات”.

وقال “واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر”.