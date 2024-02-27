وزير الدفاع الإيطالي: الحوثيون ينوون رفع مستوى الهجمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إن “نوايا الحوثيين تكمن على ما يبدو في زيادة مستوى الهجمات”.

وفي تصريحات على هامش مراسيم تغيير قيادة أركان الجيش، التي جرت في روما الثلاثاء، أضاف الوزير كروزيتّو، أنه “على مدى سنوات، ومن خلال البعثات الدولية، اكتسبت إيطاليا مكانة مهمة على الساحة العالمية”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أنه “أضيفت مهمتان جديدتان، واحدة في قطاع غزة ذات طبيعة إنسانية بالدرجة الأولى، والأخرى لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والتي ستدخل حيّز النفاذ في الأشهر المقبلة، كما يظهر ذلك من أخبار اليوم أيضاً”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، الى القول، إن “المسألة لم تعد تتعلق بمجرد أمن النقل البحري فحسب، بل أصبحت مهمة أمنية بشكل صرف”.