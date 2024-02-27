سفير فرنسا لدى إيطاليا: لا خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى السفير الفرنسي لدى إيطاليا، مارتن برينز وجود خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك تعليقا على عدم استبعاد الرئيس إيمانويل ماكرون أمس خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في باريس إرسال قوات برية غربية لدحر “العدوان الروسي” على كييف.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، ضيف )منتدى أدنكرونوس( بمقر الوكالة “لا توجد خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن إذا أردنا أن نكون ذوي مصداقية تجاه روسيا، فلا يمكن استبعاد ذلك”.

وأردف “في هذه القضية لا يوجد إجماع”، ومع ذلك “من المهم أيضًا توضيح أنه إذا كان الخيار هو إرسال قوات، فيمكن أن يكون ذلك أيضًا، على سبيل المثال، للتدريب والتأكد من أن الجيش الأوكراني أكثر فعالية”، مشيرا إلى أن “ماكرون أطلق هذه المناقشة بالأمس وسنرى كيف ستتطور”.

وقال السفير الفرنسي “نحن في لحظة حاسمة في هذه الحرب وروسيا تريد الاستمرار كما يبدو بشكل واضح”، وبالتالي فإن “من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نظهر تصميمنا. في بعض الأحيان نتحدث عن ارهاق في العالم الغربي، وهذا مفاجئ بعض الشيء بالنسبة لي لأننا لا نقاتل. الأوكرانيون لم يتعبوا وربما يعتقد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أن عليه الانتظار حتى يضعف تصميمنا في مرحلة ما”، ولذلك “من المهم للغاية أن نظهر الاصرار”.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن اجتماع الأمس في باريس “كان مختلفا قليلا عن قمة مجموعة السبع يوم السبت”، ففي قمة باريس “كانت هناك 27 دولة والمواضيع التي تمت مناقشتها تتعلق أكثر بالوضع العسكري على الأرض. لقد كان اجتماعًا حول الإستراتيجية العسكرية والمساعدة والدعم الذي نقدمه لأوكرانيا”، أما عن حجمه، فإن “الأمر متروك للأوكرانيين ليقولوا لنا ما إذا كان كافيا أم لا. اليوم يقولون إنهم يريدون المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع”.