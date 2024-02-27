ميلوني تهنئ بإطلاق سراح مواطنيها في مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أود أن أعرب عن تهاني القلبية لإطلاق سراح مواطنينا الثلاثة الذين اختطفوا عام 2022 في مالي: روكو لانغوني، زوجته ماريا دوناتا كيفانو وابنهما جوفاني”.

وأضافت رئيسة الحكومة، في تصريح مقتضب: “أشكر وكالة المعلومات والأمن الخارجية (Aise) على العمل الاستثنائي الذي قامت به بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأدى إلى تحقيق هذه النتيجة الصعبة”.

هذا وقد أعلنت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أن “أفراد أسرة لانغوني، سيصلون اليوم عند حوالي الساعة 3.30 عصراً إلى مطار تشامبينو في روما”.

وأكدت المذكرة، أن “عملية تحرير عائلة لانغوني وإعادتها إلى الوطن، أصبحت ممكنة بفضل العمل المشترك لوحدة الأزمات التابعة لوزارتنا والـ(Aise)”، مضيفة أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، سيكون في المطار للترحيب بأفراد الأسرة”.

وكانت عائلة لانغوني قد اختطفت في 19 أيار/مايو 2022 من منزلها على مشارف مدينة كوتيالا جنوب شرق العاصمة المالية، باماكو، التي يعيشون فيها منذ عدة سنوات.

ووفقاً لمذكرة للحكومة الإيطالية، فإن “هذه المنطقة بشكل خاص، تشهد حضور رجال الميليشيات الجهادية، وقد تمت عملية اختطاف مواطنينا على يد فصيل جهادي ينتمي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الموالية لتنظيم القاعدة، الذي ينشط في جزء كبير من غرب أفريقيا”، مشيرة الى أن “العائلة عاشت في كوتيالا لعدة سنوات، ضمن جماعة من شهود يهوه”.